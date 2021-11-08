مطور: تصريح بينيت الأخير هو رسالة لأمريكا والأوروبيين





رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر حركة فتح- إقليم القدس شادي مطور: "إنّ ما عبّر عنه رئيس وزراء الاحتلال هو استكمال لسياسة رؤوساء وزراء الاحتلال السابقين، مبينًا أنّ الاحتلال لديه مخطط واضح وواحد؛ وهو تهويد مدينة القدس، موضحًا أنّ تصريح (بينيت) الأخير؛ هو رسالة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".وأضاف مطور" من لا يعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين لا نفاوضه، مردفًا بأن القدس استُشهد من أجلها الرئيس ياسر عرفات، ويحافظ عليها الرئيس محمود عبّاس، مؤكدًا أنّ المقدسيين يدافعون عن عروبة المدينة أمام ما تتعرّض له من محاولات التهويد وطمس الهوية".واستكمل حديثه قائلًا: "ما ينفذه المستوطنون داخل المدينة المقدسة؛ يتم بضوء أخضر من حكومة الاحتلال، لكن صمود المقدسيين؛ هو عائق أمام ما يحيكه الاحتلال ومستوطنوه من مؤامرات، والرهان على إرادة الشعب الفلسطيني التي لن تنكسر".وطالب مطور المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب المظلوم وليس الظالم، وإيقاف جرائم الاحتلال في القدس، وعدم التعاطي مع رواية الاحتلال المُزيّفة، مطالبًا القوى الوطنية والإسلامية بالتوحّد، ووضع خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال، مستطردًا بأنّ الاحتلال كثّف من هجومه الشرس نتيجةً للانقسام الفلسطيني.