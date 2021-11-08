"المالية" بغزة تعلن عن آلية التسجيل لتسديد رسوم طلاب جامعة الأمة من المستحقات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2021/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الأمة، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني اعتباراً من اليوم الإثنين/ وحتى نهاية يوم الأربعاء.وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن المستفدين من التسجيل هم :(الموظف نفسه– الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت) بواقع 50% من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة، علماً أن التسجيل سيكون متاح يومياً خلال فترة التسجيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وخلال أيام الدوام الرسمي للجامعة فقط.وأشارت إلى أنه التسجيل سيكون عبر موقع وزارة المالية، وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية).