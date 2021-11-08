خمس دول تسجل أعلى نسبة إصابة بـ (كورونا) حول العالم





وتواصل جائحة كورونا تفشيها في (221) دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 343 ألف و144 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة (4652) حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 67 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 250 مليوناً وما يقارب من 694 ألف إصابة، وتعافى منهم 226 مليونا ونحو 926 ألف مريض.وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي روسيا (1,179 وفاة)، وأوكرانيا (449 وفاة)، ورومانيا (263 وفاة)، والمكسيك (261 وفاة)، والهند (256 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالمياً خلال يوم واحد، كانت على التوالي: روسيا (39,165 إصابة)، وبريطانيا (30,305 إصابات)، وتركيا (25,304 إصابات)، وأميركا (23,165 إصابة)، والمانيا (20,701 إصابة).وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (775,218) وفاة، والبرازيل (609,484) وفاة، والهند (461,043) وفاة، والمكسيك (289,734) وفاة، وروسيا (248,004) وفيات.وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (47,336,577) إصابة، والهند (34,366,614) إصابة، والبرازيل (21,880,439) إصابة، وبريطانيا (9,301,909) إصابات، وروسيا (8,834,495)إصابة.