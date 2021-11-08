شؤون فلسطينية

تقرير: 42 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال أكتوبر2021

تقرير: 42 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال أكتوبر2021
انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
رصدت وزارة الإعلام (42) انتهاكا احتلاليا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية وذلك خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2021، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (23) صحفيا من بينهم صحفيتين،و (4) طواقم صحفية و(3) صفحات إعلامية.

وثقت الوزراة (18) حالة اعتقال وتمديد اعتقال وانتهاكات داخل سجون الاحتلال، حيث اعتقل خلال الشهر المذكور كل من الصحفيين: الصحفي الحر سامح مناصرة، الصحفي الحر راضي كرامة، الصحفي الحر مصعب قفيشة، وكذلك الصحفي الحر أحمد أبو صبيح والصحفية الحرة نسرين سالم بعد الاعتداء عليهما بالضرب والركل والسحل والرش بالمياه العادمة لمنعهم من تغطية انتهاكات الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس.

كما أصيب مراسل تلفزيون فلسطين محمد الخطيب برضوض في قدمه، جراء إلقاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوت تجاهه لمنعه من التغطية في قرية بيت دجن شرق نابلس، وكذلك الصحفي الحر نسيم معلا برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط خلال تغطيته المواجهات عند جبل "صبيح" في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الحر حسن دبوس من التغطية في بلدة بيتا بنابلس.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي على (4) طواقم الصحفية، حيث منعت قوات الاحتلال مجموعة من الطواقم الصحفية من تغطية تجريف آليات الاحتلال للمقبرة اليوسفية في القدس بتاريخ 10/10/2012 واعتدت عليهم بالضرب، وعرف من الصحفيين مصوّر تلفزيون "الغد" صهيب سلهب، ومصوّر قناة "CNN" الأميركية كريم خضر، ومصوّر تلفزيون "العربي" محمد الشريف والمصوّر الحرّ رامي الخطيب.

كما أصيب العشرات من الصحفيين بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاههم لمنعهم من تغطية المحاولات الاستيطانية الاحتلالية في بلدة بيت دجن بنابلس بتاريخ 29/10/2021.

ترصد الوزارة هذه الانتهاكات الاحتلالية لضمان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحفيين، وضرورة عدم إفلات قوات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب، حيث تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنهجها القمعي تجاه الصحفيين الفلسطينيين لمنعهم من تغطية الجرائم الاحتلالية بحق الشعب الفلسطيني ونقل الرواية الفلسطينية الصحيحة.

تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية خلال هذا الشهر من حيث طبيعتها كالتالي: اعتقال وتمديد اعتقال وانتهاكات داخل سجون الاحتلال (18)، اعتداء ومنع من التغطية (10)، مداهمة منزل الصحفي (2)، إبعاد عن المسجد الأقصى (2)، تسليم الصحفي بلاغ (2)، إصابة بجروح ورضوض (2)، إصابة بالرصاص المطاط (1)، تعرض الصحفي لشتائم عنصرية (1)، اختناق (1)، حجب على مواقع التواصل الاجتماعي (3).

تفاوت التوزيع الجغرافي لهذه الانتهاكات كالتالي: محاكم وسجون الاحتلال (15)، القدس (11)، نابلس (4)، طولكرم (2)، الخليل (2)، الداخل الفلسطيني (2)، رام الله (1).

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