السيسي يصدر قرار بتعديل الزي الرسمي لمقدمي الخدمات الإسعافية

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بتعديل الزي الرسمي لمقدمي الخدمات الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية.وأصدر السيسي، قرارا حمل الرقم 536 لسنة 2021، بشأن تعديل الزي الرسمي لمقدمي الخدمات الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية، ليكون بمواصفات وألوان موضحة، وفق (القاهرة 24).وحظر القرار على كافة الجهات الخاصة أو الحكومية، السماح للعاملين لديها بارتداء أي زي آخر، تحت طائلة الملاحقة القانونية، فيما يتعلق بانتحال صفة، موظف حكومي، مقدمي الخدمة الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية.