مُناشدة إلى وزير الشئون المدنية .. الطفلتان ديما ودعاء أبو طير تُعانيان!

رام الله - دنيا الوطنتُناشد نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعائلة الطفلتين ديما جهاد أبو طير (11 سنوات)، ودعاء جهاد أبو طير (10 سنوات)، معالي الوزير "حسين الشيخ" وعطوفة وكيل الوزارة السيد ايمن قنديل، والمؤسسات الحقوقية، بمناشدة الجهات المختصة لدخول جهاد وميسون أبو طير والدا الطفلتين، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.علما بأن الطفلتين قامتا بعمليتي زرع نخاع ويتوجب استكمال علاجهما في مستشفى اوخلوف بالداخل، حيث يوجد معاناة للوالدين في تمكين مواصلة علاج طفلتيهما، حيث تم تحديد موعد بتاريخ 29/11/2021 لإجراء فحوصات للطفلة دعاء.لذا ارجو من سيادتكم بالتكرم بإنهاء المعاناة الشديدة التي تعاني منها عائلة الطفلتين.للتواصل مع د. جهاد ابو طير 0599776611