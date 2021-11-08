شؤون فلسطينية

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية اليوم

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية اليوم
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية الحكومية أنهم اختتموا زيارة هامة جداً لبروكسل ولكسمبورغ وبريطانيا اسكتلندا، شاكراً المسؤولين الأوروبيين الذين استضافوهم، وكان لديهم اجتماعات هامة ومثمرة معهم.

وأضاف اشتية: "نأمل من الولايات المتحدة الامريكية وإدارتها الحالية بإدارة الرئيس بايدن، بأن تفي بإلتزاماتها التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية"

وتابع رئيس الوزراء: "يتابع مجلس الوزراء بشكل حثيث ويومي إضراب الأسرى في سجون الاحتلال عن الطعام، وأدعو المنظمات الدولية بذل كل جهد من أجل الإفراج عنهم ووقف معاناتهم".

ونوه إلى أن مجلس الوزراء يناقش إقرار مشاريع بنية تحتية والأوضاع الاقتصادية، وأداء المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بوزارة الاقتصاد، إضافة إلى عدد من التشريعات والقوانين والأنظمة.

وأوضح رئيس الوزارء أن جلسة مجلس الوزراء القادمة ستكون في محافظة القدس.

 


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