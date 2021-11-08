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المير: منظمة العمل العربية بدأت رسم خطط للخروج من تداعيات (كورونا)

المير: منظمة العمل العربية بدأت رسم خطط للخروج من تداعيات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
صرح المهندس ناصر أحمد المير رئيس منظمة العمل العربية أن منظمة العمل ثلاثية الأطراف تتكون من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال وتعد اقدم منظمة عربية تقع تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقال المير: "إن المنظمة تهتم بالتنسيق بين أطراف العمل الثلاث وتسهيل إنتقال العمالة العربية وتهتم بالتدريب للكوادر العربية لرفد السوق العربية و العالميه بالكفاءات".

و أشار إلى أن المؤتمر العام للمنظمة الذي انعقد في سبتمبر 2021 بجمهورية مصر العربيه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيه تم فيه تشكيل مجلس إدارة من الأطراف الثلاثة وقد حصلت على مقعد في مجلس الإدارة و
ممثلا لأصحاب الأعمال وفي 25 أكتوبر تم عقد مجلس إدارة المنظمة المنتخب بالدوحة وتم انتخابي بالإجماع رئيساً لمجلس الإدارة.

و أضاف المهندس ناصر المير" إن جائحة (كورونا) كان لها تأثير مباشر على الإقتصاد مما انعكس على سوق العمل في الوطن العربي بالركود و لذلك ناقش مجلس إدارة المنظمة هذه الجائحة وبدأنا رسم خطط للخروج من تداعيات (كورونا) على سوق العمل العربية والمنظمة بصدد وضع خطة طريق تبدأ من الآن إلى عام 2022 للتغلب على كثير من معوقات الفترة الماضية".

و تابع" سيتم عمل زيارات عمل لعدد من الدول العربية ذات التأثير الإقتصادي لعمل ندوات و وضع برامج تساعد على فتح مجالات
العمل ونقوم كذلك بتكثيف دورات تدريبية في الدول العربية ذات الاحتياج بهدف تدريب كوادر وزارات العمل ورفع مستوى التفتيش العمالي والصحة والسلامة المهنية لتتوافق مع المعايير العالمية".

وأكد على أنه يتم وضع خطة مستقبلية لاستيعاب الداخلين الجدد على سوق العمل في الدول العربية، مشيدًا بالخطة الاستراتيجية و التنموية فى جمهورية مصر العربية.

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