"المالية" بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر أمس الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية بغزة، اليوم الإثنين، إحصائية عمل دوائر الجمارك بمعابر قطاع غزة، ليوم أمس الأحد.وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإحصائية جاءت كالتالي:1.معبر كرم أبو سالم التجاري، تم التعامل مع (465) شاحنة، واستيراد عدد 422 شاحنة منها (مواد البناء 181 شاحنة)ـ بالإضافة إلى تصدير عدد 33 شاحنة.2.معبر رفح التجاري، فقد تم من خلاله استيراد 95 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها ما بين (شيبسي، أسمنت أسود، مواد غذائية، ألعاب أطفال، سكر، سيرج، نثريات، أدوات تجميل، اكسسوارات متنوعة، بقوليات، بسكويت).فيما وبدأت وزارة المالية تطبيق قرار إعفاء 9 أصناف من السلع الأساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%.وتم تصدير 15 شاحنة محملة بالحديد الخردة، وبخصوص كميات البترول الواردة، فقد تم استيراد عدد 9 شاحنات سولار، إضافة إلى استيراد عدد 2 شاحنة بنزين.3.معبر رفح البري، فقد غادره 542 مسافر، وتم إتمام إجراءات جمركية لـ 162 مسافر وصلوا من الجانب المصري.