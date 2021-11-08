شؤون فلسطينية

ناشطون بحملات المقاطعة يدينون إعدام قوات الإحتلال الطفل محمد دعدس

ناشطون بحملات المقاطعة يدينون إعدام قوات الإحتلال الطفل محمد دعدس
رام الله - دنيا الوطن
أدان ناشطون بحملات المقاطعة إعدام قوات الإحتلال الإسرائيلية الطفل الفلسطيني "محمد دعدس" البالغ من العمر 13 سنة في شرق نابلس.

و نظم ناشطون بحملات المقاطعة ندوات حول ذكرى وعد بلفور المشؤومة الذي أعطى من لا يملك إلى من لا يستحق، والذي سبب بمأساة الشعب الفلسطيني وحرمانهم من تقرير مصيرهم.

و أدان ناشطون بحملات المقاطعة قرار إعلان إستعداد مشاركة الإمارات والمغرب في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستعقد في دولة الإحتلال الإسرائيلية.

وقد أدان ناشطون بحملات المقاطعة إجراء الصحفية البحرينية "تمام أبو صافي" مقابلة مع رئيس الإدارة الإستراتيجية في جيش الإحتلال الإسرائيلي "تال كالمان".

وبدورها دعت حملة المقاطعة في لبنان إلى مقاطعة فيلم Venom: Let There Be Carnage والذي يُعرض حالياً في دور السينما‎، بسبب أن أحد منتجي الفيلم هو الإسرائيلي-الأميركي Avi Arad الذي خدم سابقاً في جيش ‎الإحتلال الإسرائيلي .

بينما أدان ناشطون بحملات المقاطعة قرار إيقاف برنامج الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الألمانية "نعمة الحسن" على قناة "ديبليو دي آر" لإتهامها بمعاداة السامية بسبب إنتقادها لحكومة الإحتلال الإسرائيلية.

فيما أدان ناشطون بحملات المقاطعة إختيار "ديزني" المجندة في جيش الإحتلال الإسرائيلي "غال غادوت" التي ساهمت بقتل الأطفال والمدنيين في عدوان غزة عام 2014 لتكون بطلة فيلم "snow white" الذي يتم إعادة إنتاجه.

وعلى صعيد متصل، نظم ناشطون بحملات المقاطعة ومتضامنون مع القضية الفلسطينية نشاطا توعويا في السويد تنديدا بجرائم دولة الإحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق ثمن ناشطون بحملات المقاطعة وصف الممثل والمخرج الأميركي "مارك رفالو" دولة الإحتلال الإسرائيلية بنظام الفصل العنصري ردا على تصنيف وزير الدفاع الإسرائيلي ست منظمات فلسطينية بالإرهاب.

ومن جهتهم، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إستنكار حكومة جنوب أفريقيا قرار حكومة الإحتلال الإسرائيلية بإدراج أسماء المنظمات الفلسطينية الحقوقية الستة على لائحة الإرهاب.

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