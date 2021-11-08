الخارجية: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمؤسسات الفلسطينة الـ6

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بالمؤسسات الفلسطينية الستة، محذرة من تداعيات ومخاطر هذا القرار.وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسرعة التحرك لإجبار الاحتلال بالتراجع عن قراراه (الإرهابي).وأكدت الوزارة على مواصلتها عملها واتصالاتها على المستوى الدولي لإدانة هذا القرار، ولحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على إسرائيل من أجل التراجع عن قراراها.ويعقد مجلس الأمن الدَّولي جلسة تشاورية مغلقة اليوم الإثنين؛ لمناقشة عديد من القضايا وأبرزها الاستيطان والمنظمات الستَّةِ التي اعتبرتها دولة الاحتلال (إرهابية)، وفق ما أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور.