بايدن لفريق الأمن القومي: قدموا المساعدة في تحقيق محاولة اغتيال الكاظمي

رام الله - دنيا الوطنأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة في مقره في بغداد فجر أمس الأحد.وقال بايدن في بيان له الأحد: "إنه شعر بارتياح لعدم إصابة رئيس الوزراء، أُشيد بالقيادة التي أظهرها في الدعوة للهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية التي يستحقها العراقيون كثيراً"، مطالباً بمحاكمة المسؤولين عن هذا الهجوم.وتابع بايدن: "أصدرت أوامر لفريقي للأمن القومي بتقديم المساعدة اللازمة لقوات الأمن العراقية للتحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين".من جهته، تشاور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الأحد هاتفياً مع الكاظمي ليكرر له شخصياً هذه الإدانة وعرض الدعم الأمريكي للتحقيق.وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن أكد على أن هذا الهجوم هو أيضاً هجوم على سيادة واستقرار الدولة العراقية، من دون أن يشير إلى الجهة التي تعتقد واشنطن أنها مسؤولة عن محاولة الاغتيال.