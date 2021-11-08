مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية، في المنطقة الشرقية منه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.