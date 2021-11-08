غزة: تسجيل 3 وفيات و(159) إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، عن إجراء (1070) فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل (159) إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة: "إن (333) حالة جديدة من المصابين قد تعافت، فيما توجد ثلاث حالات وفاة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية".ووصل إجمالي تراكمي للمصابين (184989) إصابة، وإجمالي الحالات النشطة (2687) حالة، وإجمالي المتعافين (1806999) حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات (1603) وفاة.كما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى (87) حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة (58) حالة.