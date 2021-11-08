شؤون فلسطينية

"بلدية غزة" تشرع بتأمين محيط المناطق التي تعرضت لأضرار خلال العدوان

"بلدية غزة" تشرع بتأمين محيط المناطق التي تعرضت لأضرار خلال العدوان
جانب من أعمال البلدية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت طواقم بلدية غزة بتأمين محيط الوحدات السكنية التي تعرضت للقصف في شارع اليرموك (عمارة أنس بن مالك) وميدان الصحافة تقاطع الجلاء مع شارع أحمد بن عبد العزيز (برج الجلاء)، منعًا لتجمع مياه الأمطار فيها وحفاظاً على حياة المواطنين.

ودعت البلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي  (فيسبوك)، المواطنين القاطنين في المناطق التي تعرضت للقصف في العدوان الإسرائيلي الأخير في آيار/مايو الماضي إلى أخذ احتياطاتهم في أوقات الشتاء والمنخفضات، بسبب تضرر البنية التحتية في تلك المناطق، والخشية من حدوث غرق في تلك المباني بفعل أضرار البنية التحتية في تلك المناطق.

وحذرت البلدية من ارتفاع منسوب المياه في المناطق المتضررة أو حدوث انهيارات في الطرقات عند تساقط الأمطار بغزارة، مشيرةً إلى تكرار حوادث الانهيارات جراء تضرر الشبكات وانفجارها بفعل الغارات الإسرائيلية على البنية التحتية.

وتجدد بلدية غزة دعوتها إلى ضرورة البدء في إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، وإعطائها أولوية عاجلة لمنع حدوث مزيدا من الأضرار في محيط المناطق التي تعرضت لاستهداف خلال العدوان.

كما وشرعت طواقم البلدية بأعمال كنس عدة شوارع رئيسية في المدينة، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

وذكرت البلدية أن صناع الجمال كنسوا شوارع عدة في المدينة لمنع انجراف الأتربة إلى مصارف مياه الأمطار في أي منخفضات جوية قادمة.

ودعت المواطنين للالتزام بتعليمات البلدية وعدم إلقاء النفايات على الارض ووضعها داخل الحاوية واخراجها مع شخص قادر على حملها.





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