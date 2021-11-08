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السودان: البرهان يلتقي وفداً من جامعة الدول العربية

السودان: البرهان يلتقي وفداً من جامعة الدول العربية
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
أفاد التلفزيون السوداني، مساء الأحد، بأن البرهان استقبل الوفد عالي المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية الذي وصل الخرطوم برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، بتكليف من أمينها العام أحمد أبو الغيط.

وقال وفد الجامعة العربية، الذي يزور السودان حالياً للتباحث حول الأزمة السياسية الدائرة، إنه أجرى حواراً مثمراً مع البرهان، مؤكدًا حرص الجامعة على إزالة العقبات أمام عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

في السياق، قال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في تصريحات صحفية "تحدثت مع سيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بشأن الوضع في السودان والتطورات قبل وبعد  25 تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفا "كان هناك رسالة شفهية من معالي الأمين العام بخصوص الوضع في السودان ودعم الجامعة العربية للأخوة في السودان ومسيرة الانتقال الديمقراطي".

وتابع زكي أن: "موقف الجامعة العربية في الحقيقة كان واضحاً من اليوم الأول، ويتمثل في الحرص على إتمام هذه المسيرة وبأفضل شكل ممكن، واعتماد الحوار كالوسيلة الأساسية للتعامل مع الإشكالات والأزمات، التي تطرأ على طريق الانتقال الديمقراطي".

والسبت الماضي، قالت الجامعة، في بيان، "بناء على تكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوجه وفد عالي المستوى من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".

وأوضح البيان "أنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار".

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