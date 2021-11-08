بدء مناورات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية





وبحسب الموقع العبري، فإنه سيلاحظ خلال المناورة حركة نشطة للقوات الإسرائيلية وستسمع انفجارات في عدة مناطق كما أنه سيتم نصب حواجز في عدة طرق، بحسب ما جاء على موقع (عكا) لشؤون الفلسطينية.





وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إن هذه المناورة تهدف إلى تحسين جاهزية قواته بالضفة والتعامل مع عدة سيناريوهات بما فيها تلك المفاجئة.

رام الله - دنيا الوطنبدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مناورة عسكرية واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ستنتهي يوم غدٍ الثلاثاء، وفقاً لموقع (يديعوت أحرونوت) العبري.