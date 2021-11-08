شؤون فلسطينية

السفير خريشة يطالب بالدعم المالي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين

السفير خريشة يطالب بالدعم المالي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين
السفير إبراهيم خريشة
رام الله - دنيا الوطن
طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة أمام الدورة 343 لمجلس الإدارة حول الوثيقة المعنونة "برنامج التعاون الفني المعزز في الأراضي العربية المحتلة"، بضرورة متابعة ما تضمنته وثيقة المنظمة في البند 32 بغية تأمين الدعم المالي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وهي الأولى من نوعها، وغيرها من الاحتياجات الملحة وخاصة تشغيل الشباب والنساء.

و أكد خريشة على أن هذه الاستراتيجية والتي جرى إعدادها من قبل الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع أصحاب العمل والنقابات العمالية وبالشراكة الكاملة مع منظمة العمل الدولية تمثل قاعدة أساسية في إعادة تأهيل الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني، حيث أنها تعيد التأكيد على دور الحوار الاجتماعي الوطني الفعال في تعزيز سياسة التوظيف، كما أنها تعزز التنسيق بين الجهات المانحة وتقدم مجموعة أهداف موحدة وطنيا لمستقبل التوظيف في فلسطين، وتساعد في معالجة عدم المساواة في سوق العمل، والأهم من ذلك أنها تنظر إلى التحديات الهيكلية طويلة الأجل مع الاستجابة في الوقت ذاته للاحتياجات الطارئة الناتجة عن الأزمات.

و دعا إلى دعم عقد اجتماع للهيئات والدول المانحة والذي تعمل عليه دولة فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والذي يجري إعداد نماذج مواضيعية تستند إلى المجالات ذات الأولوية لتقديمها، وكذلك ضرورة نقاش ملحق تقرير المدير العام الذي يقدمه إلى مؤتمر العمل الدولي حول أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمام المؤتمر في الجلسة العامة، ومطالبة الدول والهيئات الدولية المختلفة ومنظمة العمل الدولية التدخل لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال المتراكمة منذ عام 1970.

وأضاف خريشة، في كلمته" إن جائحة (كورونا) والإجراءات الاحترازية التي اضطرت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى فرضها أسوة بما قامت به السلطات الحكومية في مختلف الدول وفي ظل الإمكانيات المحدودة أثرت على الوضع الاقتصادي في فلسطين، حيث جرى تقليص أعداد العاملين وتخفيض ساعات العمل اليومية مما أدى إلى تكبد العديد من الخسائر وفقدان القدرة الانتاجية".

و تابع" أسفرت الجائحة التي عمقت من التأثيرات السلبية لعقود من الاحتلال الإسرائيلي عن تقلص الاقتصاد الفلسطيني في عام 2020 بنسبة 11.5%، عدا عن المأساة في قطاع غزة نتيجة الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وما نتج عنها من تدمير للقطاع الاقتصادي من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة في حالة تفوق الوصف وتفاقم كارثي للأزمة الإنسانية بكل أبعادها".

وشكر خريشة منظمة العمل الدولية على الجهد الكبير في دعم قطاع العمل والعمال في فلسطين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها شعبنا، حيث يعاني سوق العمل في فلسطين من الهشاشة والضعف في ظل التحديات والمعيقات الكبيرة والقيود على حركة الأشخاص والبضائع التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

مركز شمس: (186) منشأة استهدفها الاحتلال بالهدم أو المصادرة

مركز شمس: (186) منشأة استهدفها الاحتلال بالهدم أو المصادرة

عائلات عمارة الطور ترفض خيارات الاحتلال بالهدم والتغريم

عائلات عمارة الطور ترفض خيارات الاحتلال بالهدم والتغريم

المباحث بغزة تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي

المباحث بغزة تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي

النائب العام يؤكد على ضرورة استثمار أحكام القانون لدعم وإسناد العمل البلدي

النائب العام يؤكد على ضرورة استثمار أحكام القانون لدعم وإسناد العمل البلدي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

غزة: تسجيل 3 وفيات و(159) إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: تسجيل 3 وفيات و(159) إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

&#34;بلدية غزة&#34; تشرع بتأمين محيط المناطق التي تعرضت لأضرار خلال العدوان

"بلدية غزة" تشرع بتأمين محيط المناطق التي تعرضت لأضرار خلال العدوان

بدء مناورات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية

بدء مناورات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز شمس: (186) منشأة استهدفها الاحتلال بالهدم أو المصادرة

مركز شمس: (186) منشأة استهدفها الاحتلال بالهدم أو المصادرة

عائلات عمارة الطور ترفض خيارات الاحتلال بالهدم والتغريم

عائلات عمارة الطور ترفض خيارات الاحتلال بالهدم والتغريم

النائب العام يؤكد على ضرورة استثمار أحكام القانون لدعم وإسناد العمل البلدي

النائب العام يؤكد على ضرورة استثمار أحكام القانون لدعم وإسناد العمل البلدي

النضال الشعبي: الاحتلال هو الارهاب الذي يجب محاكمته

النضال الشعبي: الاحتلال هو الارهاب الذي يجب محاكمته

السفير خريشة يطالب بالدعم المالي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين

السفير خريشة يطالب بالدعم المالي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين

طواقم بلدية غزة تشرع بتأمين محيط المناطق التي تعرضت لأضرار خلال العدوان

طواقم بلدية غزة تشرع بتأمين محيط المناطق التي تعرضت لأضرار خلال العدوان

غزة:البدء بتنفيذ مشروع توصيل خطوط طاقة كهربائية دائمة لعدد من مرافق المياه والصرف الصحفي

غزة:البدء بتنفيذ مشروع توصيل خطوط طاقة كهربائية دائمة لعدد من مرافق المياه والصرف الصحفي

(حشد) تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية لضرورة تبني برامج لمواجهة ظاهرة هجرة الشباب

(حشد) تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية لضرورة تبني برامج لمواجهة ظاهرة هجرة الشباب

منوعات

بعد اعتذاره عن الحضور.. تامر حسني يفاجئ عروسين بحفل زفافهما في أمريكا

بعد اعتذاره عن الحضور.. تامر حسني يفاجئ عروسين بحفل زفافهما في أمريكا

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:&#34; أنا راجل صعيدي&#34;

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:" أنا راجل صعيدي"

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

عربي

السودان: البرهان يلتقي وفداً من جامعة الدول العربية

السودان: البرهان يلتقي وفداً من جامعة الدول العربية

العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في ليبيا

العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في ليبيا

منظمة حقوقية تطالب السلطات العراقية بالكشف عن المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمي

منظمة حقوقية تطالب السلطات العراقية بالكشف عن المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمي

الإمارات تكشف عدد زوار (إكسبو 2020 دبي) منذ انطلاقه الشهر الماضي

الإمارات تكشف عدد زوار (إكسبو 2020 دبي) منذ انطلاقه الشهر الماضي