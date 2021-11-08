رئيس محكمة قضايا الانتخابات: أقلام محكمة الهيئات المحلية جاهزة لاستقبال الطعون الانتخابية

رام الله - دنيا الوطنأكد سعد السويطي رئيس محكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية، اليوم الاثنين، على أن أقلام المحكمة جاهزة لاستقبال الطعون الانتخابية المتعلقة بقوائم المرشحين.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي: "إن الهيئة الأولى تنعقد في مبنى مجلس القضاء الأعلى، ويكون قلم المحكمة في محكمة بداية رام الله، وتختص بالنظر في القضايا والطعون الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية التي تقع ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف القدس".وأشار إلى أن الهيئة الثانية تنعقد في مبنى محكمة بداية نابلس، ويكون قلم المحكمة في ذات المقر، وتختص بالنظر في القضايا والطعون الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية التي تقع ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف نابلس.وبين أن الهيئة الثالثة تنعقد في مبنى محكمة بداية بيت لحم، ويكون قلم المحكمة في ذات المقر، وتختص كل هيئة بالنظر في القضايا والطعون الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية التي تقع ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف الخليل.