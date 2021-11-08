غزة:البدء بتنفيذ مشروع توصيل خطوط طاقة كهربائية دائمة لعدد من مرافق المياه والصرف الصحفي

رام الله - دنيا الوطنشرعت مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ مشروع خطوط طاقة كهربائية دائمة لعدد من مرافق المياه والصرف الصحي بأماكن مختلفة من قطاع غزة، وذلك بهدف تأمين مصدر طاقة لتلك المرافق بشكل دائم.ويشمل المشروع توصيل خطوط طاقة دائمة تعمل على مدار 24 ساعة لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي " السوارحة " في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة ومحطة ضخ " 5 " بمدينة غزة، إضافة الى انشاء شبكة كهرباء ضغط عالي ومنخفض لتوصيل بئر مياه الفخاري 2، حيث يعتبر المصدر الأساسي لتغذية خزان المياه الواقع شرق صلاح الدين.ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج "رفع الجاهزية للطوارئ " الممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث يهدف هذا البرنامج الى تامين مصادر دائمة للطاقة الكهربائية لمنشآت المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق قطاع غزة وذلك لضمان عملها خاصة في حالات الطوارئ.