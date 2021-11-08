العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في ليبيا



وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير.



وذكرت الهيئة في بيان حينها، أن إدارة قيد الأهالي لديها، مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، مساء الأحد، عن اكتشاف ثلاث مقابر جديدة في منطقة القابينة على طريق العبدلي في ترهونة شمال غربي البلاد.وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبو) إنها ستباشر، اليوم الاثنين، انتشال الجثث من المقابر الثلاث.