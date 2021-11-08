الهند: أضرار بالغة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات جنوب البلاد















رام الله - دنيا الوطنتضرر حوالي 50 ألف شخص في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، نتيجة هطول أمطار غزيرة ومن الفيضانات التي نجمت عنها.وقامت السلطات المحلية، بإجلاء مئات الأشخاص من المناطق المتضررة، وفق (روسيا اليوم).وذكرت الأنباء، أن عاصمة الولاية مدينة تشيناي، شهدت أقوى هطول للأمطار منذ عام 2015.ونتيجة لذلك، تم في هذه المدينة وثلاث مناطق مجاورة، إغلاق المدارس والجامعات لمدة يومين بسبب الأمطار الغزيرة، وتعطلت حركة المرور في تشيناي ولا توجد كهرباء في بعض المناطق.ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD)، تم خلال الأيام القليلة الماضية، تسجيل هطول 32.8 سم من الأمطار في تاميل نادو، وستستمر الأمطار الغزيرة في المنطقة لعدة أيام لاحقا.