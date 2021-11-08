منظمة حقوقية تطالب السلطات العراقية بالكشف عن المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمي

وقالت المنظمة ان جهات تستهدف العراق وتحاول اشعال حرب اهلية وفوضى داخل العراق واستهداف لمؤسسات الدولة العراقية بعد أن بدات العراق تستعيد دورها الاقليمى كما ان استهداف الكاظمى استهداف لرموز الدولة العراقية لاشعال الفوضى والحرب الأهلية.







رام الله - دنيا الوطنأدانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي والتى تستهدف جر العراق الى حرب اهلية وفوضى لضرب استقرارها.وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى السلطات العراقية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعراق بالكشف عن كافة ملابسات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى والكشف عن المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمى وتقديمهم للقضاء العراقى.