شيكاغو: إيقاف مباراة كرة قدم للمطالبة بحقوق الفلسطينيين والأفارقة الأميركيين

رام الله - دنيا الوطنأوقف تحالف من أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، وأعضاء حركة حياة السود مهمة، مباراة كرة قدم أميركية في مدينة شيكاغو، ورفعوا لافتات تطالب بالعدالة للأقلية (الأفرو - أميركية) في الولايات المتحدة وبالحرية لفلسطين ومقاطعة إسرائيل.وتوقفت المباراة التي جمعت فريقي جامعة نورث وسترن وجامعة آيوا ضمن دوري الجامعات لبضع دقائق، عندما دخل متظاهرون أرضية الملعب رافعين لافتات كتب عليها "الاستثمار في حقوق أبناء الأقلية الأفرو - أميركية"، و"وقف الاستثمار في قتل الفلسطينيين"، وغيرها من الشعارات المتعلقة بالحقوق الفلسطينية والحقوق المدنية لأبناء الأقليات الأميركية، وفق الوكالة (وفا) الرسمية.وتعتبر حركة (حياة السود مهمة)، هي الحركة المركزية لأبناء الأقلية (الأفرو - أميركية)، والذين تبلغ نسبتهم نحو 15% من سكان الولايات المتحدة، وتصنّف الحركة في وثائقها الرسمية إسرائيل كدولة فصل عنصري، وتشارك في حراك دعم الحقوق الفلسطينية.وتشارك الحركة للمرة الأولى في فعالية مشتركة بالتنسيق بين أعضائها وأنصار الحق الفلسطيني.