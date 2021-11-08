الإمارات تكشف عدد زوار (إكسبو 2020 دبي) منذ انطلاقه الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إماراتية، اليوم الإثنين، عن عدد زوار معرض (إكسبو 2020 دبي) منذ افتتاحه مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وذكرت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن ما يقرب من 3 ملايين (تحديدا 2.942.388) زائر وصلوا إلى (إكسبو 2020) حتى السابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.فيما بلغ عدد الزوار الافتراضيين للمعرض عبر المنصات الرقمية 14.8 مليون زائر خلال الأسابيع الخمسة الأولى من عمره.ويعد (إكسبو دبي) هو أول معرض دولي ينظم في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ويستمر حتى نهاية مارس/ آذار 2022 بمشاركة 190 دولة.