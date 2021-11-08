تفاصيل إحباط جهاز "الموساد" لهجمات إيرانية ضد إسرائيليين



وأشارت إلى أنه "وبفضل معلومات استخبارية دقيقة نقلتها جهات استخبارات غربية، اعتقلت قوات الأمن في تنزانيا وغانا والسنغال خمسة نشطاء جندهم فيلق القدس، لإيذاء السياح ورجال الأعمال الإسرائيليين".







رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة (12) الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، عن تفاصيل إحباط جهاز (الموساد) الإسرائيلي لهجمات ضد إسرائيليين في أفريقيا.وقالت القناة الإسرائيلية: "إن جهاز الموساد أحبط سلسلة من الهجمات التي خططت لها عناصر إيرانية ضد إسرائيليين في ثلاث دول أفريقية"، مبينة أن من بين الأهداف رحلات سياحية في دولة تنزانيا، ورجال أعمال إسرائيليين في غانا والسنغال.