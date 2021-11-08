الصحة بغزة تنشر تنويهاً هاماً للراغبين بالحصول على لقاح (سبوتنيك لايت)



ونوهت الوزارة إلى ضرورة توجه المواطنين الراغبين بأخذ هذا الصنف من اللقاح للمراكز الطبية التالية، بدءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، خلال أوقات الدوام الرسمي لتلقي اللقاح.



وذكرت الوزارة أسماء المراكز الصحية وهي:



▪️عيادة مسقط جباليا.



▪️عيادة الشاطئ (وكالة).



▪️عيادة الشيخ رضوان (وكالة).



▪️عيادة الدرج.



▪️عيادة البريج(وكالة).



▪️عيادة مسقط القرارة.



▪️عيادة رفح (وكالة).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، عن توفيرها كميات جديدة من لقاح (سبوتنيك لايت) الجرعة الواحدة، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها من أجل تحصين أفراد المجتمع من خطورة الإصابة بـ (كوفيد19).