شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تنشر تنويهاً هاماً للراغبين بالحصول على لقاح (سبوتنيك لايت)

الصحة بغزة تنشر تنويهاً هاماً للراغبين بالحصول على لقاح (سبوتنيك لايت)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، عن توفيرها كميات جديدة من لقاح (سبوتنيك لايت) الجرعة الواحدة، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها من أجل تحصين أفراد المجتمع من خطورة الإصابة بـ (كوفيد19).

ونوهت الوزارة إلى ضرورة توجه المواطنين الراغبين بأخذ هذا الصنف من اللقاح للمراكز الطبية التالية، بدءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، خلال أوقات الدوام الرسمي لتلقي اللقاح.

وذكرت الوزارة أسماء المراكز الصحية وهي:

▪️عيادة مسقط جباليا.

▪️عيادة الشاطئ (وكالة).

▪️عيادة الشيخ رضوان (وكالة).

▪️عيادة الدرج.

▪️عيادة البريج(وكالة).

▪️عيادة مسقط القرارة.

▪️عيادة رفح (وكالة).

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