إسرائيل تطلب من شركة فايزر شراء دواء لعلاج مرضى (كوفيد - 19)





وقد أعلنت فايزر أن هذا الدواء الذي أطلق عليه اسم (باكسلوفيد) ويؤخذ عبر الفم، نجح بنسبة تسعة وثمانين بالمائة في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين (بكوفيد - 19) والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد، وفق (مكان) الإسرائيلية.



ولم تنشر الشركة بعد جميع البيانات للتجارب السريرية التي أجرتها، ولم تقدم بعد طلباً إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للحصول على إذن لاستخدام الدواء، وقالت انها تجري مفاوضات مع تسعين حكومة وأن بعضها وقعت عقوداً معها.





رام الله - دنيا الوطنطلبت وزارة الصحة الإسرائيلية من شركة فايزر الأمريكية تزويدها بأي معلومات عن الدواء من إنتاجها لعلاج مرضى (كورونا).