شؤون فلسطينية

عورتاني يبحث مع وزير التربية الأردني سبل التعاون لدعم التعليم

عورتاني يبحث مع وزير التربية الأردني سبل التعاون لدعم التعليم
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع وزير التربية والتعليم الأردني وجيه عويس، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره، لخدمة التعليم، خاصة في المحاور المشتركة.

جاء خلال لقاء جمعهما، في العاصمة الأردنية عمان، حيث حضر عن الجانب الأردني؛ أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية د. نواف العجارمة، وعن الجانب الفلسطيني؛ الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، مدير عام الامتحانات د. محمد عواد، ومديرة العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح.

وثمن عورتاني العلاقة التاريخية بين فلسطين والأردن الشقيق؛ خاصة في مجال التعليم، لافتاً إلى الجهود التي تقودها الوزارة لإعداد خطة إصلاح وتطوير شاملة، مبدياً إعجابه بالتجربة التربوية والتعليمية الأردنية، وأبرز الأفكار والطروحات التي تضمنتها، معرباً عن رغبة بلاده بتوسيع دائرة التعاون بين الطرفين والاستفادة من التجربة الأردنية؛ خاصة في مجالي المركز الوطني لتطوير المناهج، وامتحانات الثانوية العامة.

بدوره، بين عويس سعي الوزارة لإعداد خطة شاملة لتطوير وإصلاح التعليم بما ينسجم ومضامين الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/2025، وبما يضمن كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومنافسة إقليماً وعالمياً، مبدياً استعداد وزارته تقديم مختلف الإمكانات والخبرات لوزارة التربية الفلسطينية في سعيهم لتطوير منظومتهم التعليمية، إضافة إلى تفعيل عمل اللجنة التربوية المشتركة.

وبعد اللقاء مباشرة تم عقد اجتماع عمل للجان الفنية؛ للاطلاع على تجربة البلدين والتعرف على الجوانب المشتركة، وسبل الاستفادة منها؛ لغايات تخدم التطوير المنشود.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات؛ لإبرام اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدين، تتضمن عدة بنود ومحاور تربوية وتعليمية مشتركة.


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