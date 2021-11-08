شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله ومواجهات في بيت عنان

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله ومواجهات في بيت عنان
صورة تعبيرية.. اعتقال في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، عددا من المواطنين، خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين عبد عثمان صافي (28 عامًا)، وعيسى صافي (28 عامًا) من مخيم الجلزون شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف صامد حماد من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، كما داهمت عمارة سكنية في بلدة بيتونيا واعتقلت مواطنين لم تعرف هويتهما بعد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معتز وهدان من قرية رنتيس غرب رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شامخ حشاش من مخيم بلاطة بنابلس، بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو سباع من جنين أثناء تواجده في الداخل المحتل.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واعتقلت الأسير المحرر حسين حلمي أبو شنب، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من المدينة.

 وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جناته، شرق المدينة، واعتقلت الشاب سليمان فيصل سليمان العروج (26 عاما)، وداهمت منزل المواطن ابراهيم عبد الله عيسى العروج في القرية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد حسين ربيع من بلدة بيت عنان، كما داهمت منزل الشاب أحمد بكر ربيع وسلمته قرار استدعاء لمراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر عوفر مكتوب بخط اليد.

واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة في الحارة "الفوقا" من بيت عنان بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على منازل المواطنين الآمنين.
 ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

 

ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات
للمستوطنين.

 

ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواجز (310)
حواجز مؤقتة وثابتة.


 

 












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