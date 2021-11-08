عضو كونغرس أميركي تطالب بوقف قتل الأطفال الفلسطينيين

رشيدة طليب





وأرفقت منظمة (كود بنك) مع التغريدة بصورة الطفل الشهيد دعدس.



وتُعد (كود بنك) هي منظمة نسوية أميركية تعمل على دعم السلام وحقوق الإنسان وإنهاء الحروب في العالم.



ويذكر أن الطفل الشهيد دعدس من مخيم عسكر الجديد بنابلس، أصيب برصاصة في بطنه خلال قمع قوات الاحتلال لفعاليات سلمية في قرية دير الحطب شرق نابلس، ووصل المستشفى وقلبه متوقف، وحاولت الطواقم الطبية إنعاشه، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.



رام الله - دنيا الوطندعتعضو الكونغرس الأميركي، اليوم الاثنين، بلادها بالعمل على وقف قتل الأطفال الفلسطينين.وقالت طليب في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يجب على دولتنا أن تعمل على وقف قتل الأطفال"، مرفقةً صورة الطفل محمد دعدس (15) عاماً الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.وفي سياق متصل، قالت منظمة (كود بنك) النسوية تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قتل الطفل محمد دعدس (15) عاماً برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبذلك وصل عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري إلى (80) طفلاً على الأقل،كم سيصل العدد".