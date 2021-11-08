دولي

إخلاء جامعتان في أمريكا بعد "تهديدات بوجود قنابل"

إخلاء جامعتان في أمريكا بعد "تهديدات بوجود قنابل"
صورة تعبيرية.. تهديدات بوجود قنابل داخل جامعتان في نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
تلقت جامعتان في نيويورك، أمس الأحد، تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبانٍ في أجزاء من حرميها الجامعي.

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية: "إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبانٍ بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل".

وأضافت الصحيفة في تغريدة على تويتر: "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".

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