"عاصفة إلكترونية" تجوب مواقع التواصل دعما لعائلات الشيخ جراح



وأشاروا إلى أنه وفي كل يوم يمضي، تكون محكمة الاحتلال أقرب لإصدار القرار الذي سيحدد مصيرهم والذي قد يكون تهجير قسري بحقهم.



وكشف سكان الشيخ جراح عن ازدياد اعتداءات المستوطنين، بقيادة المتطرف يونتان يوسف بحقهم حيث يقتربون من منازلهم ويحاولون طردهم ويعتدون عليهم لفظياً.



ويواجه سكان 27 منزلا في الشيخ جراح قرارات بإخلاء منازلهم في عدة قضايا رفعها مستوطنون ضد المقدسين القاطنين في الحي.





رام الله - دنيا الوطنانطلقت مساء الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية إلكترونية، لإسناد أهالي وحدات حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.وتهدف الحملة للوقوف إلى جانب الأهالي الذين ينوي الاحتلال تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية استيطانية.وجاءت الحملة التضامنية تحت عنوان "عاصفة إلكترونية لدعم وحدات حي الشيخ جراح".وانطلقت عبر "كلب هاوس"، ومنه لكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وسط التغريد على الوسميْن المعتمديْن باللغتين العربية والإنجليزية #انقذواحيالشيخ_جراح #Savesheikhjarrah .وقد دعا أهالي الشيخ جراح، إلى الحشد والمؤازرة والدعم لصمودهم في الحي.وحث الأهالي الجماهير الفلسطينية للتضامن معهم والتواجد اليومي في الحي وعدم تركهم لوحدهم، مؤكدين بأن بيوتهم مفتوحة أمام الجميع.وشدد الأهالي في رسالة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الظروف التي يمرون بها اليوم أصعب من قبل، كون الخطر أقرب من أي وقت مضى.وسلّم أهالي حي الشيخ جراح الأربعاء الماضي قرارهم لمحكمة الاحتلال العليا، والذي تضمن رفضاً قاطعاً للتسوية المطروحة والتي تسلب منهم الحق بملكية منازلهم".