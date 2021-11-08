محاكم الاحتلال تبدأ اليوم محاكمة أسرى "جلبوع" الستة

رام الله - دنيا الوطنتعقد محكمة الاحتلال جلسة محاكمة للأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع في 6 أيلول/ سبتمبر، وإلى جانبهم، سيحاكم اثنان من سكان جنين ساعدوهم.وقالت قناة (كان): إنه "من المقرر أن تبدأ اليوم محاكمة الأسرى الستة الذين نجحوا بالهرب من سجن جلبوع، وتتضمن لائحة الاتهام المقدمة ضدهم، تهمة الهروب من السجن، إلا أنها تخلو من تهمة الإرهاب".وتم تقديم لائحة اتهام ضد الإسرى الستة، وجاء فيها: "أنه في نهاية عام 2020 قرر الأسير محمود عارضة حفر نفق داخل زنزانتهم للفرار من السجن".