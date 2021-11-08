الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت: عبد عثمان صافي (28 عامًا)، وعيسى صافي (28 عامًا) من مخيم الجلزون شمال رام الله.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا المواطن يوسف صامد حماد من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، كما داهمت عمارة سكنية في بلدة بيتونيا واعتقلت مواطنين لم تعرف هويتهما بعد.وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معتز وهدان من قرية رنتيس غرب رام الله.