أمريكا تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الملحقين ضد(كورونا)



وتتحضر شركات الطيران لتستقبل مجددا الإثنين المسافرين الملقحين من 33 بلدا الذين سمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة، وفق (روسيا اليوم).



وستطلب الولايات المتحدة من المسافرين، اعتبارا من 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، إثبات التطعيم وفحص الكشف عن (كورونا) قبل ثلاثة أيام من المغادرة، أن تقوم شركات الطيران بوضع نظام تتبع للمخالطين.



وبالنسبة للوافدين برا، فقد أعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أن رفع القيود سيتم على مرحلتين.



واعتبارا من 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتمكن القادمون لأسباب تعتبر غير ضرورية من عبور حدود كندا أو المكسيك، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالعائلة أو السياحة شرط تلقي اللقاح، والوافدون لأسباب تعتبر ضرورية، مثل سائقي الشاحنات يتم اعفاؤهم من ذلك.



لكن اعتبارا من يناير، سيتم تطبيق إلزامية التطعيم على كل الزوار الذين يعبرون الحدود البرية مهما كان سبب دخولهم.







رام الله - دنيا الوطنفتحت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب الملقحين بعد 20 شهراً على إغلاق هذه الحدود وفرض قيود على السفر.