الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأجواء تكون اليوم الاثنين، جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغدا الثلاثاء تكون الأجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وبعد غد الأربعاء تكون الأجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الخميس المقبل يكون الجو غائما جزئيا خريفيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.