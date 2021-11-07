دعوى جديدة لطرد تسع عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (0404) الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن هناك دعوى قضائية جديدة رفعها المستوطنون في محكمة الصلح بالقدس المحتلة.وأضافت بأن هذه الدعوى "تهدف إلى طرد تسع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح"، جنوب المسجد الأقصى.وأصدر أهالي وحدات حي الشيخ جراح، الثلاثاء الماضي، بياناً صحفياً، أعلنوا من خلاله رفضهم للتسوية التي قدمتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي.وقال الأهالي في بيانهم: "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة (مستأجرين محميين) عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".وأضافوا في بيانهم: "يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".