الاحتلال يصادر جرافة ويمنع استصلاح أراض غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استصلاح أراضٍ في قرية الطيرة غرب رام الله، وصادرت جرافة كانت تعمل في المكان.وقال رئيس مجلس قروي الطيرة، عبد الجابر محمد، "إن قوات الاحتلال صادرت جرافة كانت تعمل باستصلاح أراضي في المنطقة الجنوبية من قرية الطيرة، بحجة أن الأراضي مصنفة "ج".وأشار إلى أن قوات الاحتلال أبلغت صاحب الأراضي أنه يُمنع العمل في تلك الأراضي، إلا بموافقة إدارة الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي مدينة البيرة.