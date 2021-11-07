في غاية الخطورة.. "كهرباء غزة" تتحدث عن تداعيات توقف محطة التوليد

رام الله - دنيا الوطنقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، إن ملف الكهرباء توجد به الكثير من المفاجآت، "لكن نحن ما يهمنا في الشركة هو توفير كمية كهرباء تكفي للجميع".وأضاف في تصريح لقناة (الأقصى): "نحن في الشركة نتابع بشكل حثيث بخصوص إنهاء معاناة الكهرباء، والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص أزمة الكهرباء في القطاع، ونحاول قدر الإمكان العمل على تطوير منظومة الكهرباء من أجل استغلال ما لدينا من طاقة بشكل أمثل".وأكد ثابت بأن توقف المحطة حالياً يُعدُ أمراً في غاية الخطورة، وفي حال توقفت المحطة سيتبقى لدينا 120 ميجا وات فقط، ونتوقع أيضاً أن يتم فصل بعض خطوط الكهرباء التي تأتي من الاحتلال من أجل الإصلاحات، وأحياناً عمليات الإصلاح تأخذ عدة ساعات وهذا يفاقم الأزمة.وشدد على أنه في حال توقفت المحطة عن العمل "هذا يعني أن 120 ميجاوات لن تكفي القطاعات الحيوية بالقطاع، فلدينا مستشفيات ومحطات إنتاج أكسجين ومضخات المياه وقطاعات الزراعة وغيرها من القطاعات، وهذا الأمر خطير جداً لأن فجوة العجز لا يمكن ردمها بهذه الكمية المتوفرة من الكهرباء".