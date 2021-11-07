"الخارجية": العثور على جثمان المواطن المفقود نصرالله الفرا على إحدى شواطئ تركيا





وأكدت سفارة دولة فلسطين في تركيا، أن السفارة تتواصل مع اسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه الى ارض الوطن اذا قررت أسرته ذلك.





من جهته أكد مستشار وزير الخارجية والمغتربين د.أحمد الديك أن الجهود متواصلة من أجل العثور على المفقودين الآخرين سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيا السلامة للمفقودين الآخرين.



رام الله - دنيا الوطنأفاد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية ، أن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن نصرالله الفرا أبو ادهم متوفيا على إحدى شواطئ تركيا، وهو أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على إثر حادث المركب.