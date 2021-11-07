جيش الاحتلال ينفذ مناورة واسعة الأسبوع المقبل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه خلال الأسبوع المقبل ستجرى مناورات عسكرية واسعة النطاق تضم العديد من قوات الاحتياط في منطقة "راموت منشيه" ووادي عارة وفي عدة مراكز على طول الشريط الساحلي بالقرب من الخضيرة وقيساريا.





وأضاف بأن المناورة تأتي في إطار شهر رفع الاستعداد القتالي في القيادة الشمالية، وسيتخللها حركة نشطة للمركبات والطائرات وقوات الأمن وسيسمع جوي انفجارات.





كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، بدء مناورة عسكرية غداً، في المنطقة الشمالية لفحص جهوزية قوات الاحتياط - تنتهي المناورة مساء الغد.

رام الله - دنيا الوطن