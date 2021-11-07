نفتالي بينت: إسرائيل تدرس شراء الدواء الجديد لعلاج (كورونا)





وأكد في مستهل جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، أنه ربما هناك بشرى طيبة، و"إذا صودق على الدواء فأنه سكون آلية إضافية في إدارة الوباء الى جانب التطعيم والفحوصات المتاحة للجميع".



هذا وقال منسق مكافحة (كورونا) سلمان زرقاء: إن وزارة الصحة لم تتلق بعد المواد المهنية المتعلقة بالدواء الجديد من صنع "فايزر" ضد الفيروس التاجي.





وأشار إلى أنه سيصل إلى إسرائيل أيضا بعد أن تصادق عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.



ومن ناحيته لفت رئيس طاقم وزارة الصحة المكلف بالتعامل مع الأوبئة د. تال بروش، إلى أن الدواء الجديد ناجع في الأيام الأولى فقط من المرض، وفيها لا يعرف غالبا الانسان ما اذا أصيب بالعدوى أم لا.



ورُصدت أمس أقل من 200 حالة إصابة جديدة بالمرض، وتوصف حالة 278 مريضا بـ "خطيرة".





واعلن جيش الاحتلال أن نحو 500 من عناصره يحملون الفيروس، غالبيتهم بحالة طفيفة.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن إسرائيل تدرس شراء الدواء الجديد لعلاج (كورونا) من صنع شركة "فايزر".