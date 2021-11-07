مسؤولون إسرائيليون: لا يوجد تقدم حالياً نحو صفقة تبادل مع حمـاس

وكان وزير جهاز المخابرات المصري، عباس كامل، قال: إن مصر تعمل ليل نهار للتوصل إلى صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضاف في مقابلة مع موقع (واللا) الإسرائيلي: "يجب أن تشمل الصفقة في البداية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مسنين وكذلك نساء وأطفال محتجزين في السجون الإسرائيلية".



رام الله - دنيا الوطننقل الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار، عن مسؤولين أمنيين وصفهم بأنهم "كبار" قولهم: إنه "لا يوجد تقدم حاليا نحو صفقة تبادل مع حماس".