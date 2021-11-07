شؤون فلسطينية

مسؤولون إسرائيليون: لا يوجد تقدم حالياً نحو صفقة تبادل مع حمـاس

مسؤولون إسرائيليون: لا يوجد تقدم حالياً نحو صفقة تبادل مع حمـاس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقل الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار، عن مسؤولين أمنيين وصفهم بأنهم "كبار" قولهم: إنه "لا يوجد تقدم حاليا نحو صفقة تبادل مع حماس".

وكان وزير جهاز المخابرات المصري، عباس كامل، قال: إن مصر تعمل ليل نهار للتوصل إلى صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف في مقابلة مع موقع (واللا) الإسرائيلي: "يجب أن تشمل الصفقة في البداية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مسنين وكذلك نساء وأطفال محتجزين في  السجون الإسرائيلية".

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