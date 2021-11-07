بعد قرار اعتبارها "إرهابية".. أمرٌ عسكري إسرائيلي لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هآرتس)، اليوم الأحد، أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقع الأسبوع الماضي، أمراً عسكرياً يقضي بتصنيف ست مؤسسات حقوقيّة فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية" في الضفة الغربية.ويعطي الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، القاضي باعتبار المؤسسات الست "إرهابية" في الضفة، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى "منظمة إرهابية"، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوياتها، وفق ما نقل موقع (عرب 48).وكان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، وقع في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمر صنّف من خلاله المؤسسات الست على أنها "إرهابية"، بحجة أنها "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.