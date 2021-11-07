محكمة الاستئناف بالسعودية تنظر بالأحكام الصادرة بحق 60 معتقلاً فلسطينياً وأردنياً غداً الاثنين

وقضت المحكمة الجزائية السعودية، في الثامن من آب/أغسطس الماضي، بالحبس (15 عاماً) على الممثل السابق لحركة حماس لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس (22 عاماً).

وكشفت حركة (حماس) كشفت في 24 من تشرين الأول/أكتوبر عن اتصالات مكثفة، أجراها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، خلال الأيام الماضية، مع العديد من دول الإقليم، للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية، وعلى رأسهم ممثلها السابق في الرياض، الدكتور محمد الخضري.وأوضحت الحركة في تصريح صحفي، أن هذه الاتصالات شملت كلًا من "مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، وكذلك الإمارات عبر بعض الأصدقاء" وفق تعبيرها.وأضافت أن هنية زوّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بكشف يتضمن أسماء المعتقلين كافة، والمعلومات المتعلقة بهم، معربًا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويتم إطلاق جميع المعتقلين، وألا يستمر السجن والمرض في النيل من أجساد المعتقلين.