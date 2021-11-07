دويكات: مساعي بينت الاستعمارية بشرعنة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح لن تمر





وأكد دويكات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه مازالت بيتا موحدة في مواجهة الاستيطان والاحتلال بشبابها وبقواها السياسية والمجتمعية ، وعلى مواصلة مسيرتها الوطنية حتى كنس زعران التلال وجيش الاحتلال عن أرضها وجبالها وإفشال المشروع الاستيطاني الكبير الهادف إلى فرض واقع جديد على الأرض.



كما دعا دويكات الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وعموم القوى السياسية، إلى التوحد في مواجهة واحباط مساعي بينت وقادة المستوطنين المتطرفين وإسناد أبناء بلدة بيتا وكافة المناطق المستهدفة في الأغوار والقدس والشيخ جراح والخليل وبيت دجن وكفر قدوم. واتخاذ خطوات عملية منسجمة مع الحالة الجماهيرية الصاعدة في مواجهات مشاريع التهويد والنهب الاستيطاني.



كما أكد دويكات على أهمية توفير الروافع اللازمة لضمان استمرار وتطوير المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين، من خلال تشكيل القيادة الوطنية الموحدة في الميدان كما أقرها الاجماع الوطني الفلسطيني، وأيضا تنفيذ قرارات الإجماع الوطني ومخرجات المجلس والوطني والمجالس المركزية بوقف التنسيق الأمني بشكل فوري وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية والتوجه الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال في المحافل الدولية.



رام الله - دنيا الوطنأكد محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مساعي بينت الاستعمارية في شرعنه البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح لن تمر الا على أجساد أبناء بلدة بيتا التي تصر على إفشال هذا المشروع الاستيطاني مهما كلفها الثمن، على الرغم من الجرائم التي ارتكبت بحق أبنائها على يد عصابات الجيش الإجرامية على مدار الستة اشهر الماضية.