"الغرفة التجارية" بغزة تصدر إعلاناً للتجار ورجال الأعمال الممنوعين من السفر لدى مصر

أصدرت "غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، اليوم الأحد، إعلاناً بشأن التجار ورجال الأعمال الممنوعين من السفر لدى مصر.





وقالت في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): "وفقاً لتعليمات وزارة الاقتصاد الوطني بما يتعلق بالأخوة التجار ورجال الأعمال الممنوعين من السفر لدى الجانب المصري الرجاء تسجيل بياناتهم عبر الرابط المرفق أو من خلال الحضور لمقر الغرفة التجارية بغزة حتى نعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني على رفع المنع عنهم.





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رام الله - دنيا الوطن