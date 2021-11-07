إخطار 72 مطعماً ومحلاً للحلويات لتلاعبها بالأسعار بمحافظات الضفة

رام الله - دنيا الوطنأخطرت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، 72 مطعماً ومحلا للحلويات في مختلف محافظات الضفة الغربية، لتلاعبها بأسعار السلع المقدمة للمواطنين، تركز أغلبها في محافظتي الخليل ونابلس.وبيّنت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإخطارات جاءت خلال جولات ميدانية لطواقم حماية المستهلك على المطاعم ومحلات الحلويات، بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين حول إقدامها على رفع الأسعار.ودعت المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها في السوق، من خلال الاتصال على الرقم المباشر 129، أو عبر أرقام دوائر حماية المستهلك التابعة للوزارة، ليتسنى لها اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.