شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة: لا زلنا نحافظ على عدم ارتفاع أسعار الغاز المنزلي ونتحمل تكلفة الزيادة

"المالية" بغزة: لا زلنا نحافظ على عدم ارتفاع أسعار الغاز المنزلي ونتحمل تكلفة الزيادة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة المالية، بغزة، عوني الباشا، إن وزارته ستتابع مع وزارة الاقتصاد، حصول المواطن على المنفعة من قرارات الإعفاء، بعدم ارتفاع الأسعار.

وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، أننا "لا زلنا نحافظ على عدم ارتفاع أسعار الغاز المنزلي، ولا زلنا نتحمل تكلفة الزيادة"، مشيراً إلى أن "قرارات الإعفاء جاءت لتحد من موجة الارتفاع العالمي في الأسعار".

وقال الباشا: "أوقفنا تحصيل الجمارك وضريبة القيمة المضافة "16%"، من معبر رفح وسنراقب الأسعار في غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد".

وأكد وكيل وزارة المالية، بغزة، أن الوزارة "ستعمل جاهدة على عدم تأثر رواتب الموظفين بهذه القرارات، وإن لم تكن هناك زيادة بالرواتب فلن يكون هناك نقصان".

وقال الباشا: إن "قدرتنا على زيادة نسبة رواتب الموظفين في الفترة المقبلة، مرتبطة بدخول المنحة القطرية".

وشدد على أن جائحة (كورونا) أضافت أعباء كثيرة على وزارة المالية، التي تحملت مصاريف تشغيلية كبيرة لوزارة الصحة، والداخلية والتنمية الاجتماعية تحديداً.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو مؤتمر المانحين لمعالجة المشكلة المالية لـ (أونروا) وتمويل موازنته

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو مؤتمر المانحين لمعالجة المشكلة المالية لـ (أونروا) وتمويل موازنته

اشتية يطلع برلمانية أوروبية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

اشتية يطلع برلمانية أوروبية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

الاحتلال يعتقل سيّدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا

الاحتلال يعتقل سيّدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين مطير بالسجن ١٦ شهراً

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين مطير بالسجن ١٦ شهراً

رام الله: فعالية مركزية عصر اليوم نصرة للأسرى

رام الله: فعالية مركزية عصر اليوم نصرة للأسرى

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

الخارجية: المطلوب الآن من المدَّعي العام للجنائية الدولية استدعاء المجرمين الإسرائيليين للعدالة

الخارجية: المطلوب الآن من المدَّعي العام للجنائية الدولية استدعاء المجرمين الإسرائيليين للعدالة

مجلس الأوقاف الإسلامية يحذِّر من التحريض الإسرائيلي على هدم قبة الصخرة

مجلس الأوقاف الإسلامية يحذِّر من التحريض الإسرائيلي على هدم قبة الصخرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو مؤتمر المانحين لمعالجة المشكلة المالية لـ (أونروا) وتمويل موازنته

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو مؤتمر المانحين لمعالجة المشكلة المالية لـ (أونروا) وتمويل موازنته

اشتية يطلع برلمانية أوروبية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

اشتية يطلع برلمانية أوروبية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

الاحتلال يعتقل سيّدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا

الاحتلال يعتقل سيّدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين مطير بالسجن ١٦ شهراً

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين مطير بالسجن ١٦ شهراً

رام الله: فعالية مركزية عصر اليوم نصرة للأسرى

رام الله: فعالية مركزية عصر اليوم نصرة للأسرى

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

هيئة الأسرى تُحذِّر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى تُحذِّر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

مفتي فلسطين يحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها &#34;المسجد الأقصى&#34;

مفتي فلسطين يحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها "المسجد الأقصى"

منوعات

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

عربي

لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

سوريا: ندين بشدة الاعتداء &#34;الإرهابي&#34; الذي استهدف الكاظمي

سوريا: ندين بشدة الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الكاظمي