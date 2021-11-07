"المالية" بغزة: لا زلنا نحافظ على عدم ارتفاع أسعار الغاز المنزلي ونتحمل تكلفة الزيادة





وقال الباشا: إن "قدرتنا على زيادة نسبة رواتب الموظفين في الفترة المقبلة، مرتبطة بدخول المنحة القطرية".



وشدد على أن جائحة (كورونا) أضافت أعباء كثيرة على وزارة المالية، التي تحملت مصاريف تشغيلية كبيرة لوزارة الصحة، والداخلية والتنمية الاجتماعية تحديداً.

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة المالية، بغزة، عوني الباشا، إن وزارته ستتابع مع وزارة الاقتصاد، حصول المواطن على المنفعة من قرارات الإعفاء، بعدم ارتفاع الأسعار.وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، أننا "لا زلنا نحافظ على عدم ارتفاع أسعار الغاز المنزلي، ولا زلنا نتحمل تكلفة الزيادة"، مشيراً إلى أن "قرارات الإعفاء جاءت لتحد من موجة الارتفاع العالمي في الأسعار".وقال الباشا: "أوقفنا تحصيل الجمارك وضريبة القيمة المضافة "16%"، من معبر رفح وسنراقب الأسعار في غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد".وأكد وكيل وزارة المالية، بغزة، أن الوزارة "ستعمل جاهدة على عدم تأثر رواتب الموظفين بهذه القرارات، وإن لم تكن هناك زيادة بالرواتب فلن يكون هناك نقصان".